Orrore a Trichiana, asinella gravida sbranata da un lupo dentro il bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uscita dal recinto ed è corsa verso valle, ma non è riuscita a raggiungere il cortile del suo allevatore. Il lupo l’ha azzannata prima. Erano le 22.45 di mercoledì sera a Campedei di Trichiana, dove si è consumata l’ultima predazione del grande carnivoro. La vittima, questa volta, è stata un’asina incinta di un piccolo che avrebbe partorito tra circa 20 giorni. Il lupo, o i lupi, hanno lasciato a terra solo la carcassa del ventre della madre togliendo dal grembo il feto. L’allevatore danneggiato è Elio Balzan, proprietario di due asine e di un cucciolo di sette mesi che tiene in un recinto a monte della propria abitazione per tenere pulito il prato.