Comune, debiti fuori bilancio per spese legali: due cause perse e il caso è politico

BELLUNO In poco tempo il Consiglio comunale ha dovuto prendere atto di alcune decisioni dei Tribunali, che hanno rese necessarie alcune deliberazioni per riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Ha dovuto versare infatti oltre 10mila euro di euro in spese legali per aver perso in diverse vicende da quelle relative a vertenze con i dipendenti a quella dell’annosa questione della eredità Baraozzi. E la questione sta diventando politica, con il consigliere d’opposizione Roccon che va all’attacco.

I COSTI

Uno degli ultimi casi è quello relativo all’ex dirigente Margherita Barizza, per la quale il Comune «chiedeva venisse accertato e dichiarato di aver indebitamente corrisposto alla ex dirigente la somma complessiva di 11.975,12 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per l’anno 2006 e precedenti». La dipendente ha incassato una vittoria di fronte al giudice e il Comune ora deve pagare 4.337 euro per le sue spese processuali. Stessa situazione, ma per una causa legata ad una donazione a Palazzo Rosso, prevede che il Comune sborsi 7.314 euro. La vicenda è legata alla donazione della villa ad Orzes da parte della signora Nerina De Toffol, deceduta il 4 novembre 2007.

L’ODISSEA GIUDIZIARIA

La battaglia giudiziaria per la grande villa Barozzi al civico 121 di Orzes è iniziata anni fa e ancora non è finita. In mezzo due sentenze di primo e secondo grado, un procedimento pendente in Cassazione e ora una nuova sentenza del Tribunale di Belluno. Tutto inizia quando Maria De Toffol (e dopo la sua morte i figli Giuliana e Daniele Di Cola) avanza pretese sull’eredità della sorella Nerina, ovvero la vedova di Pietro Barozzi e firmataria di un testamento. La sorella era erede universale e rivendicava come legittimamente suoi due beni immobiliari citati nel testamento: lo storico palazzo di via San Pietro al civico 3 lasciati dalla defunta Nerina a Clelia Barozzi, difesa dall’avvocato Stefano Bettiol, e la grande tenuta di Orzes di cui il Comune di Belluno per volontà della defunta sarebbe stato il beneficiario. Il Tribunale di Belluno, con sentenza confermata nel 2017 dalla Corte di appello di Venezia ha dato raguione a Comune e cognata. Attualmente la causa è pendente in Cassazione. Un altro capitolo è quello relativo a una nuova causa a Belluno nei confronti di Clelia Barozzi (avvocato Stefano Bettiol) e del Comune di Belluno (avvocatura civica) per chiedere che venisse accertata la falsità del testamento di Nerina De Toffol. Il Tribunale di Belluno ha accolto solo parzialmente le richieste, accertando che la sola data apposta nel testamento (e non invece, come richiesto, l’intero testamento) non è autografa. La cognata e il Comune sono tenute a pagare le spese legali e il caso approderà ora in Cassazione.

LA POLEMICA

Il consigliere di minoranza, Franco Roccon (Civiltà Bellunese – Liga Veneta Repubblica) si chiede: «Come mai si utilizza l’avvocatura civica per risparmiare e poi continuiamo a fare debiti fuori bilancio? È opportuno perseverare con un tipo di azione legale in cui si soccombe sistematicamente, soprattutto nei confronti dei dirigenti?». Una questione politica, che non mancherà di far discutere. Intanto il vicesindaco, Lucia Olivotto, risponde sulla questione tecnica, da assessore al Bilancio: «Si tratta di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Tribunale, uno scenario tipico di questo tipo di riconoscimento di debiti. Da una parte, un lascito testamentario al Comune di Belluno. Dall’altra, sempre un’attività obbligatoria da parte del Comune, che in seguito allo sforamento del patto di stabilità del 2009 aveva subito alcuni rilievi da parte del Ministero dell’Economia e Finanze. Tra questi rilievi, c’erano delle somme corrisposte erroneamente in eccesso ad alcune delle figure apicali dell’epoca; il Comune di Belluno si era costituito in giudizio per la restituzione di queste somme, ma il Tribunale di Belluno ha dato torto all’ente. Si trattava comunque di un atto dovuto a fronte dei rilievi mossi dal Mef».

