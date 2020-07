Treno+bus, da Conegliano a Cortina in 2 ore per tutta l'estate

Da domenica prossima, 26 luglio, prende il via un nuovo collegamento treno + bus per Cortina d’Ampezzo: il Cortina Link da Conegliano. Tutti i giorni fino al 30 agosto i clienti Trenitalia potranno utilizzare il servizio bus diretto per la regina delle Dolomiti in partenza dalla stazione di Conegliano (Treviso). Nei weekend il servizio raddoppia in previsione del maggior afflusso di turisti.



Il biglietto cumulativo per il treno, da qualsiasi località fino alla stazione di Conegliano, più il bus sarà acquistabile su tutti i canali Trenitalia. Dalla fermata del bus a Cortina sarà possibile raggiungere con un breve percorso a piedi gli impianti di risalita verso i rifugi e i sentieri delle Tofane.



Il bus da Conegliano parte alle 7.40 e arriva a Cortina alle 9.40. Al ritorno partenza da Cortina alle 17.30 e arrivo a Conegliano alle 19.30. Il sabato e i festivi sarà disponibile anche un secondo collegamento in partenza da Conegliano alle 9.40 con arrivo alle 11.40 e da Cortina alle 18.20 con arrivo alle 20.20.



Già dal 14 giugno scorso, in collaborazione con Dolomitibus, con un unico biglietto è stato possibile utilizzare il servizio Cortina Link con bus dalla stazione di Calalzo.



Anche con questi nuovi servizi si conferma il forte impegno del Gruppo FS Italiane a favore del turismo, per il sostegno di questo settore vitale per il Paese.





