Tredicenne cade sulla pista da sci affollata: gravi lesioni alla colonna

FALCADE - Un ragazzino polacco di 13 anni ha riportato gravi lesioni alla colonna vertebrale in un infortunio sciistico, sembra casuale, sulla pista Plateau a Falcade. Il ragazzino era in vacanza con un gruppo di coetanei ed accompagnatori. I carabinieri sciatori di Falcade, subito intervenuti, si sono accorti della gravità della situazione e hanno chiamato l'elisoccorso.

Intanto i colleghi della Polizia hanno provveduto a chiudere la pista in quanto il minore non poteva essere spostato fino all arrivo dei sanitari, tenuto conto anche della notevole presenza di sciatori. Il ragazzino è attualmente ricoverato a Treviso.