Finisce all’ospedale ubriaca fradicia a 13 anni, dopo che gli amici le avevano dato ripetutamente da bere. È l’ennesimo allarmante caso in provincia di abuso di alcolici da parte di ragazzini. La ragazzina feltrina sta meglio: è stata trattenuta al Santa Maria del Prato di Feltre in osservazione. Sembra che sia stata indotta a bere dagli amici, anche loro minorenni. Sul caso sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Feltre, anche per comprendere chi abbia venduto l’alcol ai ragazzini. Era la sera di lunedì quando gli schiamazzi e il vociare di alcuni giovani nella piazza di un paese del Feltrino (non comunichiamo la località esatta per rendere identificabile la minore) hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti e degli stessi parenti della 13enne, che abitano lì vicino. In piazza sono accorsi anche i genitori della ragazzina che era ormai in completo stato confusionale. Era ubriaca al punto da non reggersi in piedi, al limite del coma etilico. A quel punto è dovuta intervenire un’ambulanza e la 13enne è stata portata all’ospedale di Feltre per intossicazione acuta da alcolici. Non si conosce l’esatto livello di alcolemia che è stato registrato. Affidata ai medici del Santa Maria del Prato ha trascorso la notte in ospedale sotto osservazione.

Secondo quanto ricostruito dai genitori e parenti la 13enne sarebbe stata indotta a bere da alcuni giovani amici, anche loro minorenni. I parenti hanno chiesto aiuto ai carabinieri affinché facciano chiarezza sull’accaduto. Resta da capire anche come un gruppo di giovani tutti minorenni, seppur con qualche anno in più della 13enne feltrina, siano riusciti ad trovare diverse bottiglie di alcolici. Tra le ipotesi c’è quella che “la spesa” l’abbia fatta qualche maggiorenne e poi il gruppo se la sia divisa. I militari stanno accertando eventuali responsabilità dei negozianti, nel caso che l’acquisto sia stato fatto da un minorenne: il venditore incorrerebbe in un procedimento penale.

Non è la prima volta, in provincia, che un minore finisce all’ospedale dopo l’abuso di alcol. E l’età si sta abbassando sempre più. L’ultimo caso che finì alle cronache è quello di una 15enne che collassò in piazza dei Martiri a Belluno alcuni mesi fa. Prima ancora un minorenne in coma etilico nel 2016, quando un 16enne dopo la sagra in Valbelluna finì all’ospedale. Anche il quel caso il ragazzo, fortunatamente, se la cavò come se la caverà anche la 13enne feltrina. Ultimo aggiornamento: 20:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA