AURONZO DI CADORE - È sempre quello derivante dai posteggi a pagamento ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo il maggior gettito extratributario nelle casse del Comune di Auronzo di Cadore che l’anno scorso è stato di 2 milioni 562 mila euro. Assieme alle altre voci, compresi i posteggi di Misurina per 305 mila euro, l’ammontare complessivo è stato di 4 milioni 353 mila euro. Per quest’anno è previsto un introito totale di 4 milioni 796 mila euro, di cui per i parcheggi delle Tre Cime vengono prudenzialmente stimati 2 milioni 950 mila euro, vale a dire 450 mila euro in più. Il tutto a fronte dei trasferimenti da Stato, Regioni ed enti vari per soli 251 mila euro che risultano dunque quisquilie all’interno del bilancio. L’aumento previsto del gettito dei parcheggi delle Tre Cime a parere dell’assessore al bilancio, Andrea Costa, è a ragion veduta.

Difatti i maggiori incassi non deriverebbero dall’aumento delle tariffe che rimangono invariate rispetto alla scorsa estate, quanto al perfezionamento del nuovo casello a Rinbianco dove si propone una tariffa nell’arco delle 24 ore in luogo delle attuali ore diurne. Regime questo pur adottato l’anno scorso e applicato dalla dirigenza in ritardo e a singhiozzo, nonostante i solleciti della sindaco Tatiana Pais Becher, come da lei riferito in Consiglio comunale. “Tale provvedimento viene preso – è scritto nella relazione - dopo aver constatato un elevato grado di evasione da parte di utenti che salgono e scendono (dai parcheggi) nelle ore notturne, eludendo qualsiasi tariffa e creando altresì una doppia perdita. Si ha cioè un mancato incasso conseguente alle frequenti chiusure dei parcheggi per raggiunto numero di posti disponibili e un‘occupazione illegittima di posti auto destinata ai tanti utenti che si vedono preclusa la possibilità di accedere alle Tre Cime”.

In tale ottica per quanto riguarda la dotazione accessoria è stato anche comunicato che si sta realizzando quanto necessario per la posa della fibra ottica che consentirà a regime la possibilità di effettuare la prenotazione on line. Sempre allo scopo di migliorare la viabilità nella frazione di Misurina, che molte volte durante la stagione estiva è soggetta a congestionamenti e conseguenti code chilometriche, è previsto il completamento di rotonde allo scopo di agevolare il traffico sia in entrata che in uscita dalla località fra le più gettonate nelle Dolomiti. L’informatizzazione del casello infine e l’implementazione della segnaletica anche attraverso l’avvenuta posa di pannelli informativi a messaggi variabili e segnalazioni luminose a Misurina e nell’abitato di Auronzo consentono di monitorare ed informare gli utenti in merito alla disponibilità di posti liberi fin dal fondo valle.