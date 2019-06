Travolto dal cervo mentre sale il Pordoi: è grave

di Andrea Zambenedetti

Erano arrivati dalla Francia per ammirare da vicino la natura ma ieri pomeriggio proprio la natura, incontaminata, si è rivelata un dramma per uno di loro. Un branco di ungulati ha travolto il gruppetto di ciclisti. A finire a terra un 64enne che si trova ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Agordo.