Covid, la Transcivetta non si fa neppure quest'anno, la Cansiglio Run sì: «Fiducia nei vaccini»

ALLEGHE - Anche nel 2021, come era avvenuto nel 2020, la Transcivetta Karpos si ferma. Per la classica della corsa in montagna, che si svolge sui sentieri delle Dolomiti bellunesi tra Listolade e Alleghe, non ci sarà una data, non ci sarà il cronometro, non ci saranno le mille coppie a faticare per 23 chilometri e poi a gioire insieme al traguardo dei Piani di Pezzè. Non potranno esserci la festa di fine gara e le classifiche. Purtroppo la situazione sanitaria legata al Covid non permette di organizzare in sicurezza la manifestazione podistica che nella terza domenica di luglio da quattro decenni richiama tanti appassionati. Anche se non ci sarà la quarantesima edizione prevista per il 18 luglio, l'invito è comunque a percorrere il tracciato della Transcivetta Karpos. Di corsa, camminando, da soli o in compagnia, nel giorno e nell'ora che ognuno vorrà, llungo i 23,5 chilometri sotto il monte Civetta, per poter dire comunque con orgoglio «La Transcivetta Karpos quest'anno l'ho fatta».

Chi invece non si arrende sono gli organizzatori della Cansiglio Run, che si terrà regolarmente il 20 giugno. Hanno fatto sapere che la gara di quest'anno ci sarà perché è stato messo a punto un rigido protocollo per osservare le norme anti covid e perché hanno dichiarato di avere grande fiducia nella campagna di vaccinazione.