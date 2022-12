BELLUNO - Ogni compleanno è sempre importante; ma quando la cifra degli anni da festeggiare è rotonda', allora è evidente che cresce l'attesa per l'evento. Ed è questa la situazione della Transcavallo che, a inizio febbraio, proporrà il suo quarantesimo appuntamento.

LA NEVE

«Le prime precipitazioni - annota Vittorio Romor, presidente dello Sc Dolomiti Ski-Alp che con il Comitato Transcavallo cura l'organizzazione - fanno ben sperare di poter tornare al tradizionale quartier generale di Col Indes». Quello disegnato sulle vette della Conca d'Alpago, d'altra parte, è un evento che oramai rappresenta un punto fermo nella stagione dei praticanti e degli appassionati di questa disciplina. Anche perché la Transcavallo, gara di scialpinismo a squadre, è da tempo stabilmente inserita tra le competizioni affiliate al prestigioso circuito La Grande Course'. Un inserimento derivante dall'aver ospitato un gran numero di competizioni di alto spessore tecnico: Campionati nazionali di varia tipologia, diverse Coppe del Mondo, un memorabile - anche per lo spessore del manto nevoso - Europeo nel 2009, il Mondiale assoluto del 2017 e il recente Mondiale Master 2022. E sempre la proposta di uno scialpinismo fatto di canali ripidi, vette panoramiche, cenge esposte e creste affilate da percorrere con la vista dell'Adriatico a sud e delle Dolomiti a nord.

LA SCADENZA

Sabato 11 febbraio 2023 andrà in scena una magnifica galoppata sulle vette che rappresentano il confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una giornata che si annuncia spettacolare, con quasi 30 chilometri di sviluppo e quasi 7.000 metri complessivi di salite ardite (3600 metri) e discese mozzafiato. Le vette da conquistare saranno ancora sette e per questo è stato confermato il nome dell'appuntamento: Long Distance team 7.0'. Oltre alla prova sulla distanza maggiore, il programma prevede anche la Classic Individual Race', pensata per quanti vogliono avvicinare lo spirito della Transcavallo'; per questi, un impegno più contenuto, ma non banale. Poco meno di 13 chilometri, la lunghezza, e 1600 metri di dislivello positivo. Un tracciato che propone il doppio passaggio sul Monte Guslon - prima da Sud, poi da Nord - percorrendo il classico e verticale Canalino delle Placche', che presenta una pendenza che supera i 50 gradi. Ma l'edizione del quarantennale propone anche una novità: la 1. edizione - domenica 12 febbraio - della Alpago Ski-Alp Experience', raduno di scialpinismo aperto a tutti, senza alcuna nota agonistica, con l'opportunità di percorrere la traccia lasciata dagli agonisti, ma supportati dalle guide alpine, delle Associazioni della montagna e dalle numerose aziende sponsor. Sarà un'esperienza coinvolgente, non mancheranno eventi d'intrattenimento nel tendone allestito già da venerdì 10. Sul sito web www.transcavallo.it sono già aperte le iscrizioni che prevedono diverse opzioni: solo gara, con ospitalità alberghiera, e con capo Karpos appositamente studiato e in versione eco. Prevista, infine, la chiusura anticipata al raggiungimento delle 120 coppie iscritte, mentre per la Classic' il tetto massimo è stato fissato a 100 concorrenti.