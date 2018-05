IL RITRATTO

BELLUNO - Tragedia della montagna martedì primo maggio , di quelle che spezzano il fiato e lasciano senza parole. Perché le vittime sono due ragazzi, due giovani appassionati, «stregati», come racconta una parente, da quei monti e da quelle vette che li hanno uccisi. Enrico e Alessandro se ne sono andati così, precipitando per quasi 400 metri . Non erano solo alpinisti e scialpinisti preparati, quei due giovani erano anche, erano fra i coraggiosi che sfidano rocce e meteo per salvare gli altri. Al dolore si aggiunge dolore.Enrico e Alessandro erano partiti alle 2 del mattino da Domegge a bordo della jeep di Frescura. Per Alessandro era la prima volta in quel maledetto canale considerato altamente tecnico, tra i pochi in grado di mettere alla prova la finezza alpinistica di chi lo affronta. Con il fuoristrada avevano raggiunto la Val d'Oten per poi salire a piedi fino al fondo della valle, a 1400 metri di altezza. Da qui l'ascesa verso la cima dei ghiacciai a circa 2300 metri. Il ritorno sarebbe stato sugli sci. Salivano in cordata, perfettamente attrezzati. Ma ad oltre metà percorso, il destino ha cambiato i programmi.«Non sappiamo esattamente cosa sia successo - ha affermato il capo delle delegazione del Soccorso Alpino di Belluno, Alex Barattin -. Personalmente». Ma se resta il mistero sulla genesi di quella caduta, la certezza che siano ruzzolati fino in fondo al canale è arrivata dalla testimonianza di un gruppo di tre scialpinisti, che si trovavano circa 150 metri dietro di loro, lungo lo stesso canale. Sono stati loro a vederli precipitare e a lanciare l'allarme al 118.