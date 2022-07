Il traffico in destra Piave è aumentato, ma la situazione è rimasta sotto controllo. È scattata ieri la chiusura della galleria di Segusino, quella che collega il comune della trevigiana con quello bellunese di Quero Vas. Una chiusura che si protrarrà per quattro mesi e che preoccupa non poco amministrazioni e cittadini. Ad impensierire soprattutto i fine settimana, quando l’afflusso di persone aumenta, ma anche le ore di punta dei giorni feriali in cui c’è un gran via vai dalle fabbriche sia di Segusino che di Quero.

LA GALLERIA

È stata inaugurata solo una ventina di anni fa, eppure fin da subito sono emerse grosse criticità di infiltrazioni. Stiamo parlando della galleria di Segusino, il tunnel che collega la provincia di Belluno con quella di Treviso e in particolare i comuni di Quero Vas e Segusino. Ogni qualvolta piove un po' di più infatti la galleria si allaga e si accendono i semafori rossi: non si passa più per motivi di sicurezza. Una situazione che ormai era diventata insostenibile tant'è che gli enti preposti hanno deciso di metterci mano definitivamente predisponendo un progetto da 1,7 milioni di euro. Al termine dell'intervento i problemi di infiltrazione non dovranno più esserci.

LA CHIUSURA

Ieri la prima giornata di chiusura che ha fatto registrare un aumento del traffico lungo la destra Piave. Fortunatamente non code particolari, ma il fatto che vi siano più auto in transito lungo l’asse della Feltrina lo si è visto chiaramente. Qualche disagio soprattutto per coloro che dovevano immettersi dalle vie laterali. La fortuna è che le scuole sono chiuse e quindi non c’è, al momento quel traffico da gestire. Cosa che invece accadrà da settembre e su cui sarà necessario fare delle riflessioni. “I disagi purtroppo ci sono, e cerchiamo di mettere in atto le soluzioni che possiamo per ridurli, certo è che questa è la soluzione migliore, quella che ne crea di meno” afferma il sindaco di Quero Vas Bruno Zanolla.

LE CONTROMISURE

Proprio per limitare quelli che sono i disagi, Zanolla spiega che “a preoccupare sono soprattutto le ore di punta, alla mattina ed alle cinque quando gli operai entrano ed escono dalle aziende, ma anche l’ora di pranzo”. E in questo senso l’amministrazione comunale si è attivata chiedendo alle aziende di scaglionare le uscite in modo tale che i flussi siano più diluiti nel tempo. Per quanto riguarda i fine settimana invece, dove da una parte si nota un aumento dei flussi e, dall’altra, si registrano sempre più spesso incidenti stradali anche gravi che richiedono la chiusura della Feltrina, “abbiamo chiesto ad Anas di valutare la possibilità di attivare un senso unico alternato in galleria in modo tale da avere una valvola di sfogo. Vedremo come andrà questo primo weekend e poi si deciderà il da farsi”. Il primo cittadino aggiunge che “tutti gli Enti sono collegati e stanno monitorando la situazione per cui, se dovesse essercene la necessità, siamo pronti ad apportare dei correttivi”.

LA ROTATORIA

Propedeutica alla chiusura della galleria però, la realizzazione di una rotonda a Segusino, all'imbocco del ponte di Fener, dove insisteva un incrocio a T non proprio dei più sicuri. Nello specifico, la rotatoria è stata predisposta togliendo gli spartitraffico ed è pensata per ridurre il più possibile i problemi al traffico già significativo sul ponte di Fener, che potrebbero aumentare durante i lavori nella galleria “Madonna del Piave”. Un’infrastruttura che ieri ha fatto la sua funzione, facendo defluire in modo migliore il traffico. ù

ULTERIORI DISAGI

A questo si somma la chiusura a senso unico alternato di alcuni tratti della strada provinciale 1 bis Madonna del Piave nei territori comunali di Borgo Valbelluna e Quero Vas da ieri e fino al 19 luglio. Chiusure che si rendono necessarie per l’esecuzione di “indagini geologiche e geotecniche legate alla realizzazione della pista ciclabile” spiega Zanolla.