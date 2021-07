PONTE NELLE ALPI - Avrebbe accompagnato dei gruppi a fare canyoning (torrentisimo), ovvero la discesa di torrenti e di strette gole scavate da corsi d’acqua, improvvisandosi guida professionale. Per la Procura avrebbe esercitato abusivamente la professione di guida alpina. È con questa accusa che Federico Pegoraro, 50enne residente a Padova è finito alla sbarra in Tribunale a Belluno. Al centro della vicenda, che sarà ricostruita in aula,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati