Torneo di briscola in paese: nessuno viene nè a giocare nè a vedere

di Alessia Trentin

BELLUNO - «Si lamentano che Borgo Piave è morta, ma poi non partecipano quando si organizza qualcosa». Aldi Borgo Piave gli abitanti della frazione non c'erano. O, meglio, se ne sono presentati 3 o 4. La giornata è filata liscia ugualmente, ma agli organizzatori è rimasto l'amaro in bocca. L'evento si è tenuto sabato sul ponte vecchio, il pontet. Qui dalle 14.30 coppie disi sono sfidate per arrivare alla finale e vincere, in un clima di festa con chioschi, musica e perfino una mostra fotografica con vecchie immagini di Borgo Piave allestita sul posto. A vederla è arrivato anche l'assessore alla cultura, Marco Perale. Dalle iscrizioni e dalle donazioni, poi, sono stati raccolti 800 euro che verranno tutti devoluti alla pediatria del San Martino. Insomma, un pomeriggio in compagnia, sereno e divertente, la dimostrazione che con un po' di buona volontà si possono organizzare manifestazioni per ravvivare la vita frazionale.LA BEFFA. Se non fosse che dalla frazioneNonostante il tam tam degli organizzatori Daniele De Bon e Matteo Neri che avevano pubblicizzato la giornata con fogli appesi in tutto il centro e con articoli sulla stampa, nonostante la proposta fosse a pochi passi da casa, di residenti se ne sono visti pochi. Tutti i giocatori sono arrivati da altre zone di Belluno, una signora addirittura da Feltre. «L'affluenza di persone è stata discreta, chi di passaggio chi per assistere alle partite, chi per bere qualcosa in compagnia spiega De Bon -. Le coppie partecipanti sono state leggermente meno rispetto alle altre edizioni, erano infatti 13, ma tutto è andato bene. La nota a nostro parere molto negativa è stata l'ennesima dimostrazione di completo disinteresse data dalla gente di Borgo Piave. Salvo 3 o 4 abitanti di passaggio, non è venuto nessuno.la mostra né per stare in compagnia. Ci siamo rimasti male: era la quarta edizione e abbiamo di anno in anno cercato di fare sempre meglio, speravamo in un po' di partecipazione. Grazie, invece, a tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno voluto condividere con noi la giornata».LA FESTA. Un gruppo di giocatori del Rugby Belluno e una rappresentanza dell'Usd Piave hanno particolarmente apprezzato e si sono fermati al Torneo tutto il pomeriggio, contribuendo al clima festoso, e accanto a De Bon e Neri hanno lavorato diversi altri volontari. Gli organizzatori non demordono, promettono di proseguire con la quinta edizione, ancora più in grande. Arrivando a mettere in piedi una vera e propria sagra, per esempio. In quanto alla sfida a colpi di bastoni e coppe, a vincere è stata la coppia formata da Severino e Luciana, al secondo posto si sono piazzati Arturo e Marco e al terzo Luca e Christian. Per tutti premi offerti dagli sponsor, attività e negozi della città.