BELLUNO - Ieri era in visita alla scuola di Sant'Antonio di Tortal, l'altro giorno è stato fotografato mentre, con il carrello, faceva la spesa al supermercato. Vederlo passeggiare in centro ormai è la prassi, tra gli avventori delle casette del brulè o sul liston, a distribuire caramelle ai bambini. Dino da Belluno è il fenomeno del momento in città e la simpatia che suscita questo sconosciuto vestito da tirannosauro Rex è tanta quanta il mistero che si nasconde dietro la sua identità. Gli avvistamenti sono iniziati circa una settimana fa, quando i primi video e le prime foto hanno iniziato a diffondersi nei social. La curiosità è stata subito quella di sapere chi si nascondesse sotto il travestimento gonfio e buffo, riproduzione di un dinosauro. Nei primi filmati l'animale animava il liston semplicemente con la sua presenza, i passanti si fermavano a fotografarlo, qualcuno gli parlava e i bimbi lo toccavano, così che via via le persone hanno iniziato a provarne grande simpatia.



LO SBARCO UFFICIALE



Oggi c'è una pagina dedicata, Dino da Belluno dove quotidianamente sono postati gli aggiornamenti sulla vita e sulla quotidianità della buffa bestia, che si filma mentre taglia la legna e mentre gira per i corridoi del supermercato con tanto di carrello. Dino è ormai parte del folklore locale, la gente lo cerca, scrive in Facebook per chiedere le sue tappe, poter portare il figlio o il nipote in centro ad incontrarlo e lui risponde, sempre, a tutti. E' un dinosauro gentile, lo dice anche la descrizione nella pagina dedicata, dove i followers sono 363 e crescono di giorno in giorno.



RISPETTA GLI UMANI



Dino rispetta gli umani è il suo motto tanto che se ci si vede in qualche foto pubblicata nella pagina e non si ha piacere, gli si può scrivere e lui assicura di togliere subito lo scatto. Qualcuno che si arrovella attorno all'identità di questo misterioso personaggio, del quale si vedono solo le scarpe da ginnastica sbucare da sotto il costume, ancora c'è ma con il passare dei giorni sembra che la morbosità di scoprirne l'identità lasci piuttosto spazio ad un senso di gratitudine. Dino è il Babbo Natale che non ti aspetti, certo un po' dissacrante per chi è affezionato al vecchino con la barba e non ammette deroghe alla tradizione, sembra uscito da un libro per bambini o da un album di figurine, così stonato rispetto al contesto, così assurdo da indurre subito un senso di simpatia e di gratitudine perché sotto quel costume ingombrante c'è una persona che sembra essersi imposta una missione in pieno spirito natalizio: strappare sorrisi e distribuire caramelle. In epoca di Covid non è poca cosa.