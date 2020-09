VALLE DI CADORE - Caos sulla statale di Alemagna in borgata Costa a Valle di Cadore. La problematica ben nota ai cittadini e all’amministrazione comunale ieri mattina è arrivata in Prefettura; non è la prima volta che il caso viene portato a quel tavolo su sollecitazione dei sindaci. Ieri mattina il sindaco Marianna Hofer, anche a nome dell’Unione montana Valboite di cui è presidente e del Comune di Cortina, ha incontrato il prefetto Adriana Cogode per esporre la questione. Un incontro chiesto già da tempo ma slittato per le limitazioni Covid 19. Un argomento in ogni caso nuovo per la Cogode, arriva a Belluno solo a novembre 2019.

HOFER IN MISSIONE

«Debbo dire che è stato un incontro molto proficuo - ha commentato la Hofer -. Ho trovato un prefetto che ha a cuore la nostra Provincia e che ha ben capito quale è il problema della nostra viabilità e dell’intera valle del Boite. Credo che abbia ben capito che non abbiamo bisogno di un provvedimento contingentato al momento che stiamo vivendo per i cantieri, ma che sia necessario arrivare a soluzioni definitive che passeranno anche per il miglioramento della viabilità. Su questo sono certa che il prefetto metterà in campo tutto quello che potrà. Intanto mi ha garantito che a breve incontrerà Anas e che sarà aperto un tavolo di lavoro per valutare rapidamente le possibilità, questo è un provvedimento da attuare nel minor tempo possibile. Ho apprezzato la concretezza oltre che la competenza del prefetto, lavoreremo per un futuro di miglior vivibilità nel nostro territorio».

FERMARE I BISONTI

Ma come si potrebbe arrivare a fermare i bisonti che sono solo di transito lungo l’Alemagna per raggiungere paesi esteri?

«Una questione giuridicamente non semplice - spiega la Hofer, che è anche avvocato -. Il prefetto ha proposto di lavorare sul fronte della sicurezza. Faccio un esempio: i ponti hanno una portata massima oltre la quale scatta il divieto. Ebbene, le nostre strade, con le loro curve e strettoie dovranno essere studiate sotto questa luce per arrivare a possibili misure interdittive».

Ma ieri è arrivata anche un’altra buona notizia: il parere favorevole della commissione Via (Valutazione impatto ambientale) per la variante alla statale che dà il via libera alla progettazione esecutiva. La variante di Valle, secondo quanto già affermato da Anas, sarà la prima ad essere realizzata, troppo importante eliminare la curva di palazzo Costantini e garantire una viabilità certa e sicura agli automobilisti e maggiore tranquillità ai cittadini residenti. Anche l’ultimo ingorgo, causato da un mezzo pesante, ha dimostrato più che chiaramente che così non si può andare avanti.

NIENTE CONTRO I CAMIONISTI

Quanto al traffico di camion il sindaco Hofer ci tiene a precisare: «Non ho nulla contro i camionisti, andrà aperto un tavolo anche con le associazioni di categoria, c’è un diritto che garantisce la libera circolazione della merce e dei cittadini, noi sindaci non vogliamo toccare i diritti di nessuno. Ben vengono i camion che sono indispensabili ai nostro territori ma non quelli che transitano solo creano tanto disagio per le loro grandi dimensioni e che mettono a rischio la sicurezza». © RIPRODUZIONE RISERVATA