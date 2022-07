Tir carico di asfalto esce di strada, intervengono due autogrù per recuperarlo

BELLUNO - Incidente ad Auronzo di Cadore, coinvolto un tir. Poco prima delle 10, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 48 delle Dolomiti in Via Ansiei ad Auronzo di Cadore per recuperare un autoarticolato carico di asfalto, uscito con le ruote gemelle posteriori destre fuori dalla sede stradale: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Santo Stefano di Cadore, Belluno e con i volontari di Pieve, hanno fatto scaricare il carico del mezzo su un altro camion per poi iniziare le manovre di recupero con due autogrù. Durante le operazioni di recupero del carico e del mezzo, la strada è rimasta chiusa alla circolazione per circa 4 ore. Presenti sul posto i carabinieri e personale di Veneto strade. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 18.