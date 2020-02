Il bellunese Thomas Serafini campione italiano Allievi nei 1500 m

Quella bellunese non era - numericamente - una spedizione cospicua ai Tricolori Allievi di atletica indoor disputati ad Ancona. Ma i risultati sono stati eccellenti a partire dal 16enne Thomas Serafini che si è imposto nei 1500 metri. Il talento dell'Athletic Club Firex, allenato da Roberto Celato, ha fermato il cronometro a 4'04"33 che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle il laziale Mario Roani (battuto in volata per 12 centesimi) e il lombardo Mattia Campi.

Thomas ha compiuto 16 anni nel novembre scorso ed è una sicura promessa dell'atletica veneta.



In gara c'era anche un altro portacolori dell'Athletic Club, Nicolò Donà che, all'esordio in una rassegna nazionale, ha chiuso dodicesimo, in 4'14"50. La società del presidente Sommacal aveva in gara anche Nicolas Cecchet, per salto in lungo e 60 ostacoli: nel lungo, con 6.75 m ha conquistato un apprezzabilissimo ottavo posto. Negli ostacoli, poi, superato il turno preliminare (8'54"), pur migliorando il tempo di 8 centesimi è stato escluso dalla finale, chiudendo quattordicesimo.



BRONZO PER ELENA NESSENZIA

Luci della ribalta anche per Elena Nessenzia (La Piave 2000) al via dei 60 piani e dei 60 hs. Nella velocità è arrivata in semifinale, ma il suo 795 non è stato sufficiente ad aprirle le porte della finale. Finale che, invece, ha raggiunto negli ostacoli, dopo una serie in crescendo: 887 in batteria, 886 in semifinale e 867 (tra l'altro, nuovo limite personale) in finale. Il tempo, al centesimo, è lo stesso della seconda: a fare la differenza, i millesimi! Infine, eccellente risultato di Giovanni Santomaso (Astra) che nei 400 chiude quarto col tempo di 5122.

Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA