Thélios, nasce "9.81", l'occhiale dolomitico con le aste brevettate

LONGARONE - Thélios, azienda nel segmento dell'occhialeria all'interno del colosso del lusso Lvmh, lancia il suo primo marchio indipendente di occhiali. Si tratta della linea 9.81, un marchio tecnico di lusso maschile che vuole risponde alle più elevate esigenze degli uomini metropolitani e dinamici in termini di qualità, funzionalità e design. «Il nome del marchio, un riferimento alla costante di gravitazione universale (9,81 Newton), è un omaggio alla forza pura della natura che ci tiene ancorati al suolo ogni giorno, stimolandoci ad affrontare le sfide più ardite», ha spiegato Giovanni Zoppas, amministratore delegato.

Progettato, sviluppato, prodotto e distribuito da Thélios, il marchio di occhiali è fortemente legato alle Dolomiti, dove ha sede la manifattura Thélios.

«Il lancio del nostro primo marchio indipendente - prosegue Zoppas - è una sfida nuova ed entusiasmante, che esprime lo spirito imprenditoriale alla base della nostra azienda ed amplia il nostro portfolio di marchi di lusso».



La collezione d'esordio sarà caratterizzata da un esclusivo meccanismo brevettato, il Courbure Variable, una curvatura variabile delle aste che permetterebbe una perfetta vestibilità in ogni situazione, sia in ambienti interni che all'aria aperta. Realizzati in titanio, rendono le montature leggere e resistenti.

9.81 presenterà tre collezioni all'anno, introducendo modelli e tonalità stagionali sia per le montature da vista che per gli occhiali da sole. I prezzi? Da 290 a 490 euro.

Intanto, da gennaio Thélios è partita con la produzione Dior, il prestigioso marchio che non ha più rinnovato la licenza alla vicina Safilo, portando la storica azienda fondata dalla famiglia Tabacchi a un esubero di 400 unità sulle 900 impiegate.



«Thélios e Dior - spiega una nota dell'azienda longaronese - uniscono il loro eccezionale savoir-faire in una partnership virtuosa per la creazione, la produzione e la distribuzione degli occhiali Dior in tutto il mondo. Questa collaborazione concretizza l'ambiziosa visione e l'impegno reciproco in nome dell'eccellenza. Dal design alla produzione, dal visual merchandising al retail, Dior e Thélios mettono a servizio le loro competenze con l'obiettivo di arricchire l'esperienza del cliente. Le prime collezioni di occhiali Dior per Thélios - tra cui le linee Cruise 2021 e primavera-estate 2021 - sono ora disponibili nelle boutique Dior di tutto il mondo e nella rete selettiva di rivenditori e ottici di Thélios».



