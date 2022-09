Thélios mette gli occhiali al Cinema e annuncia altre 120 assunzioni

Thélios è sbarcata da protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia e annuncia 120 nuove assunzioni. «Dall’inizio del 2022 sono 490 i nuovi posti di lavoro». Una suite dell’Excelsior vestita Thélios: così il gruppo LVMH ha voluto sottolineare che il gruppo, alla ricerca di operazioni non solo di marketing ma soprattutto di senso, ha trovato nella Biennale il partner adeguato. Le prospettive occupazionali sono l’espressione del positivo momento che l’occhialeria nordestina sta vivendo.



«GIÀ IMPIEGATE 850 PERSONE»

«La squadra di Thélios si è rafforzata con circa 300 nuove assunzioni lo scorso anno e con ulteriori 370 da inizio 2022, oggi a Longarone impieghiamo 850 persone – dichiara Alessandro Zanardo, ceo di Thélios. Abbiamo in programma altri 120 inserimenti entro fine anno e porteremo così l’organico a oltre 1.200 persone nel mondo. Saremo così in grado di rispondere alle richieste crescenti delle Maison del Gruppo LVMH che si sono affidate a Thélios per l’ideazione, lo sviluppo e la distribuzione in tutto il mondo delle collezioni eyewear. Thélios è fortemente impegnata nella trasmissione del proprio know-how alle giovani generazioni attraverso molteplici iniziative sul territorio - continua Zanardo. Oltre alle pluriennali collaborazioni con Certottica e con il Politecnico dell’Occhialeria che ci vedono impegnati sia in progetti nelle scuole che in percorsi di formazione e inserimento in azienda, stiamo lanciando la nuova Thélios Academy che permetterà ai giovani di specializzarsi in diverse aree della nostra industry tra cui la progettazione, l’industrializzazione e la produzione».



COLLABORAZIONE TRIENNALE

Non c’è solo l’aspetto produttivo: a Longarone e a Padova hanno sede i due principali uffici di prototipia del gruppo. Gli occhiali vengono dunque non solo costruiti ma pensati in Veneto. Per questo Thélios ha scelto di essere Official Eyewear Sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia grazie ad una collaborazione triennale. L’azienda di occhiali di lusso fondata nel 2017 fa il suo ingresso ufficiale nel mondo del cinema, che, nel corso dei decenni, ha contribuito in modo determinante a rendere gli occhiali da sole un accessorio fashion, grazie ad attrici e attori iconici.

«La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è uno degli eventi più prestigiosi e noti in tutto il mondo” - ha aggiunto Zanardo “Cinema e occhiali sono sempre stati un binomio perfetto, accomunati dal senso estetico e dalla passione per i dettagli ed entrambi in grado di dare alle persone una diversa visione del mondo. Nella storia del cinema gli occhiali hanno contribuito a creare personaggi iconici e a definire le loro personalità: non potevamo trovare partner migliore di questo festival, con cui condividiamo anche le stesse origini venete».



LA NUOVA COLLEZIONE

Il cuore del mondo della collaborazione è stata la Thélios Suite, che ha presentato una selezione speciale delle collezioni Autunno-Inverno 2022 delle Maison, ma ha anche proposto press junket per film selezionati e altri eventi per la stampa e l’industria come il party dedicato al film Monica e le interviste esclusive a Tilda Swinton. La Giuria della Mostra ha indossato le linee di occhiali da vista, mentre gli attori hanno poi potuto scegliere alcuni modelli delle maison del gruppo (Dior, Fendi, Celine, Givenchy, Loewe, Stella McCartney, Kenzo, Berluti e Fred) da portare sul red carpet: Cate Blanchett, Tilda Swinton, Julianne Moore ma anche il Leone d’argento Luca Guadagnino hanno indossato alcuni dei modelli dell’ultima stagione.