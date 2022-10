LONGARONE - Bonus di 2400 euro all'anno, nuovo welfare aziendale: Thélios, società eyewear del gruppo Lvmh, ha siglato un innovativo accordo integrativo aziendale con le Rsu e i rappresentanti sindacali, con il supporto di Confindustria Belluno Dolomiti, per gli oltre 900 dipendenti di Thélios in Italia. L'azienda dà così continuità al progetto di crescita con il territorio proponendo formule innovative di sostegno e sviluppo che puntino a valorizzare le persone, a creare un ambiente lavorativo stimolante e attento alle esigenze dei lavoratori, oltre che a diffondere benessere nel contesto in cui opera.

LA VALIDITÀ

L'accordo, che sarà valido per il triennio 2022-2024, regola molteplici aspetti della quotidianità aziendale e definisce l'impegno di Thélios verso i lavoratori nel pieno rispetto delle necessità individuali e collettive della squadra. Particolare attenzione è stata posta alla promozione della formazione continua, grazie a un pacchetto ulteriore di permessi dedicati rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Centrale, inoltre, il tema della conciliazione di vita e lavoro attraverso l'introduzione di strumenti e misure in grado di agevolare le persone nella gestione delle necessità individuali o familiari: oltre alla flessibilità oraria, sono stati implementati permessi per madri e padri per l'inserimento al nido dei figli, oltre che per visite mediche e altre finalità. Sono stati inoltre definiti percorsi specifici per i reinserimenti nel mondo del lavoro dopo una maternità o una lunga assenza ed è stato istituito un fondo per i permessi solidali. L'azienda si è resa anche disponibile ad agevolare i lavoratori nell'accesso al credito e si è impegnata ad avviare un tavolo condiviso con i sindacati per costruire insieme il progetto per la realizzazione di un asilo nido interaziendale.

LA PREVIDENZA

Thélios ha previsto una serie di bonus e benefit con l'obiettivo di far fonte all'aumento del costo della vita: flexible benefit, mensa aziendale, premi di assiduità e di risultato e si è impegnata inoltre ad innalzare la quota della previdenza integrativa portandola al 3,5% di quanto versato dal dipendente.

Infine, Thélios incentiva anche economicamente le iniziative volte alla tutela dell'ambiente: il contenimento degli scarti di produzione, l'efficienza produttiva e la minore emissione di CO2 mediante il ricorso al carpooling si traducono così in maggiori benefici economici per l'intera popolazione aziendale.

IL COMMENTO

«Abbiamo raggiunto un importante risultato che segna un nuovo traguardo nel percorso di crescita di Thélios - afferma Hélène Zago, responsabile delle risorse umane di Thélios- La firma dell'accordo arriva al termine di un intenso percorso che ci ha visto dialogare e collaborare con le Rsu aziendali e con i rappresentanti delle sigle sindacali, con l'obiettivo comune di individuare soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita delle nostre persone e offrire loro nuove opportunità». Per far fronte al generalizzato aumento del costo della vita sono stati istituiti premi e iniziative di welfare per un importo complessivo che supera i 2.400 euro ogni anno per ciascun dipendente.

Entro la fine del 2022 saranno inserite a Longarone altre 120 persone che si aggiungono alle circa 370 che da inizio anno sono entrate nella squadra di Thélios. «Vogliamo continuare ad attrarre talenti sul territorio e in tutti i nostri mercati di riferimento ponendo le persone al centro delle nostre attività, con l'obiettivo di continuare a crescere anche in futuro con gli stessi trend registrati quest'anno», ha concluso Zago.

IL SINDACATO

L'accordo racchiude una serie di elementi che Milena Cesca della Femca, Giampiero Marra della Silctem e Marco Frezzato della Uiltec giudicano positivamente. «É stato un grande lavoro fatto dalle Rsu che hanno partecipato attivamente alla costruzione di questo accordo affermano i sindacati -. Un accordo che è il primo dell'azienda con sede a Longarone e che introduce una serie di elementi innovativi nella contrattazione di secondo livello del settore occhialeria. Lo riteniamo quindi un ottimo punto di partenza per inaugurare la contrattazione aziendale in una delle realtà più importanti del settore occhialeria e che sembra destinata crescere ancora».