di Eleonora Scarton

QUERO VAS (BELLUNO) - Paura ieri nel Basso Feltrino per duediche hanno fatto sobbalzare chi abita nella zona. La prima è stata registrata appena dopo pranzo, con epicentro a: tanta paura fra i residenti del territorio del Basso Feltrino ma fortunatamente nessun danno è stato riscontrato a case ed edifici. Ieri alle 13 e 27 minuti la scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha fatto tremare vetri e arredi nelle case della zona ma non solo visto che l'episodio tellurico è stato avvertito chiaramente anche nell'area dell'alta Marca trevigiana. La scossa è stata sentita distintamente anche in altri comuni del Feltrino e a Borgo Valbelluna. L'della, secondo i sismologi è da posizionare a Quero Vas ad una profondità di 8.7 chilometri.Come confermato dall'assessore di Quero Vas Alberto Coppe, «La scossa è stata avvertita distintamente e molti cittadini si sono spaventati. Fortunatamente però non si sono riscontrati danni alle abitazioni». Una grande paura quindi, come confermato dal tam tam sulle pagine social che parlano del territorio basso feltrino, ma per fortuna nessuna casa o altra struttura sembra essere stata danneggiata. La scossa delle 13 e 27 è stata preceduta, alle 13.21, da un'altro lieve movimento di magnitudo 1.6 sempre con epicentro a Quero Vas; la profondità dell'epicentro, come confermano i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è di 8.1 chilometri. Il Basso feltrino non è nuovo a questi fenomeni. L'ultimo lieve terremoto è stato registrato il due aprile scorso con epicentro ad Alano di Piave: in questo caso la scossa, registrata all'una di notte, è stata di magnitudo 2, profondità di 8 chilometri.