Paura a Belluno: due scosse di terremoto, epicentri a Sovramonte e Pedavena

BELLUNO - Doppia scossa di terremoto in provincia di Belluno, tra le 6,57 e le 7,07 minuti. L'epicentro è stato stimato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) rispettivamente a Sovramonte, con magnitudo 2,8 e a Pedavena con magnitudo 2. La profondità delle due scosse è stata stimata tra i nove e i dieci chilometri dal suolo. Diverse le telefonate giunte al comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno. Ma molte di più le persone che si sono rese conto di quanto stava accadendo e si sono riversate nei social per chiedere conferma dell'accaduto. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni a cose. Gli accertamenti sono comunque ancora in corso. Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA