Brusco crollo delle temperature, sbalzi di 13-15 gradi in 48 ore. Marmolada sotto lo zero anche di giorno

BELLUNO - Con il cliclone arrivato ieri sul Nordest d'Italia la Marmolada è tornata a registrare temperature sotto lo zero, anche di giorno. A Punta Penia (3.334 metri) la minima è stata di - 3.1, mentre la massima non è andata oltre -1. Ma non è solo il massiccio sulle Dolomiti a risentire del brusco cambio termico. Nelle città di pianura, dove dalla notte piove con insistenza, le temperature in 48 ore sono crollate di 13-15 gradi rispetto alle ultime giornate di gran caldo, con massime di 34-35.