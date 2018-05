Nuove telecamere gli occhi elettronici diventano ottanta

di Alessia Trentin

BELLUNO - Diminuiscono i furti, crescono le telecamere. In arrivo in città nove dispositivi nuovi di zecca. Il potenziamento della rete porterà a 80 il numero complessivo delle telecamere installate. Tutti gli ingressi al capoluogo saranno perfettamente controllati, così come il centro storico e la rete approderà anche a Castion. Belluno è in una botte di ferro, ma il sindaco Jacopo Massaro annuncia: siamo più rilassati rispetto al passato, tuttavia non ci fermeremo qui. Quindi avanti tutta, con l'obiettivo di difendere il primato per qualità della vita e per sicurezza.Il pacchetto di nuovi occhi elettronici sarà acquistato grazie ad un contributo della Regione che, a fronte di un investimento complessivo di 65.200 euro, metterà 37.300 euro. Il resto sarà a carico del Comune, direttamente dai fondi ottenuti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada. «Il finanziamento fa riferimento ad un bando a cui avevamo partecipato lo scorso anno spiega il comandante di polizia locale, Gustavo Dalla Ca' -, prevediamo l'acquisto di nove dispositivi più lo spostamento di altri per ottimizzare la resa». I lavori saranno ultimati entro fine settembre 2018...