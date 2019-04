Tel, setter di 2 anni sparisce a Pasqua i proprietari non smettono di cercarlo finchè...

CALALZO - In salvo Tel, un cane setter inglese di due anni e mezzo smarrito il giorno di Pasqua nei pressi del bar Alpino a Calalzo di Cadore pro, salvato oggi dai Vigili del fuoco in una zona impervia nei pressi sentiero CAI 261, lungo la Val Vedesana. I proprietari di Aviano dopo aver smarito l’animale non hanno mai smesso di cercarlo, fino a quando nel pomeriggio hanno sentito i guaiti dell’animale dando l’allarme. Il personale SAF dei vigili del fuoco del distaccamento di Pieve di Cadore con linea vita di 40 metri e una calata di 10 hanno raggiunto l'animale portandolo in salvo e riconsegnandolo ai felici proprietari.

