BELLUNO - Un paradosso. Da un lato la stagione di Pasqua destinata a non partire mai, come è stato per l'intero inverno, dall'altro le bollette che continuano ad arrivare. Incluse le richieste di acconti sui rifiuti. Mai prodotti.

La denuncia è firmata da Confcommercio Belluno dopo che sono arrivate una serie di segnalazioni dall'Agordino: «Abbiamo raccolto le lamentele di molte attività economiche associate che hanno ricevuto da Valpe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati