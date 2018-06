La variante Lentiai-Mel è aperta da anni, colpo di scena: «È abusiva»

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Compiere tutti i passi, ora per allora, della procedura necessaria per valutare l’impatto ambientale della variante di Bardies–Lentiai». Lo ordina il Consiglio di Stato con la sentenza pubblicata venerdì. La decisione (presa dal collegio della Sezione Quarta nella camera di consiglio del 24 maggio) mette la parola fine sul caso, dopo 8 anni di ricorsi, sospensive e una sentenza della Corte Costituzionale. Nella vicenda anche una sentenza che ha dichiarato “fuorilegge” la norma regionale, che aveva permesso di “saltare” la Via, Valutazione di Impatto ambientale, per la strada Bardies-Lentiai (è lunga 3 chilometri e 300, quindi al di sotto dei 5 chilometri minimi previsti dalla norma regionale per l’obbligo di Via). Ora quindi si riparte con lo “screening” per stabilire se l’impatto sull’ambiente, in