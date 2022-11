FELTRE - Opere pubbliche che rispondano in primis alle esigenze dei cittadini. Digitalizzazione. Sburocratizzazione. Potenziamento dei corsi universitari. Attenzione all'ospedale di Feltre e completamento della viabilità extraurbana. Sono questi alcuni dei punti cardine delle linee programmatiche dell'amministrazione Fusaro che sono state presentate ieri sera in consiglio comunale. «Il nostro ruolo è impegno e responsabilità. Responsabilità di garantire alla comunità tutta benessere, crescita e diritti», premette il sindaco, Viviana Fusaro, che prosegue: «Intendiamo realizzare progetti che rispondano alle esigenze concrete dei cittadini. Pensiamo che la concretezza possa avvicinare i cittadini alla politica attiva, e vedere l'aula piena questa sera mi fa molto piacere. Non sarà facile per noi raggiungere tutti, ma tutti potranno raggiungere noi».



LAVORI PUBBLICI

L'assessore Andrea Bona illustra le progettualità più importanti in ambito dei trasporti: «Punteremo all'installazione della pensilina alla stazione delle corriere, alla riattivazione del prontobus e alla realizzazione della tratta ferroviaria Feltre-Valsugana». Strategico il potenziamento degli assi viari extracomunali: sulla prosecuzione della tangenziale verso Busche ci sono già contatti con Veneto Strade. Sui lavori pubblici, invece «la sfida sarà il recupero delle ex caserme, del municipio ma anche del Monte di Pietà. Fondamentale sarà la digitalizzazione dell'archivio» aggiunge Bona. Il consigliere Sebastiano Slongo, referente per i rifiuti, sottolinea come i principali obiettivi siano «l'implementazione della videosorveglianza nelle isole ecologiche, la sensibilizzazione a una corretta raccolta differenziata, potenziamento dell'ecocentro e maggiore flessibilità del servizio stesso».



ISTRUZIONE E CULTURA

Per quanto riguarda l'istruzione, «sarà opportuno creare un servizio di scuolabus dedicato ai bambini delle scuole materne ed elementari e implementare i corsi universitari in ambito socio-sanitario (ci sono già in atto alcuni contatti con l'università)» sottolinea il vicesindaco Claudio Dalla Palma che passa poi la parola al consigliere Samuele Spada per spiegare quelle che solo le iniziative in ambito culturale: «Creare collaborazioni con altre realtà museali e le scuole, promuovere attività di ricerca e mostre temporanee, potenziamento del polo bibliotecario e sviluppo di rassegne concertistiche». Strategica, ha sottolineato l'assessore Maurizio Zatta, la riqualificazione dell'ufficio turistico.



SICUREZZA&AMBIENTE

«Punteremo al recupero delle aree degradate, alla diffusione della cultura della legalità. Spazio anche al riordino della viabilità e della sosta con gratuità dei primi 15/30 minuti, all'implementazione della videosorveglianza, dell'illuminazione e ai controlli» afferma l'assessore Alberto Curto che aggiunge come uno degli obiettivi in ambito commerciale sarà quello di riportare le attività commerciali in centro storico, per rivitalizzarlo, e nelle frazioni. In campo ambientale, l'amministrazione punta all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, all'attivazione di uno sportello energia e di comunità energetiche. In campo agricolo, «stimolare iniziative private, soprattutto da parte di giovani e donne, valorizzare i prodotti tipici e puntare su una filiera del legno» afferma l'assessore Tiziana Penco che conclude con le progettualità riferite alla protezione civile: «Riorganizzazione del Coc e aggiornamento del piano di protezione civile».



MAGGIORE EFFICIENZA

«Per quanto riguarda il personale, puntiamo su sburocratizzazione, semplificazione e valorizzazione per rendere la macchina amministrativa più efficiente» sottolinea Fusaro che passa all'ambito sanitario: «Vogliamo consolidare e potenziare i servizi ospedalieri e territoriali (anche in sinergia con il comune di Belluno), recuperare attività che sono temporaneamente dismesse».