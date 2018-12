Tangenziale di Agordo, addio lunghe code: aperto il tratto che evita il centro

di Dario Fontanive

AGORDO (BELLUNO) - Il tempo delle, già ridotte con il primo stralcio aperto nel 2012, dovrebbe essere finito per le migliaia di turisti che ogni anno raggiungono l'Agordino e le sue meraviglie naturalistiche, oltre agli apprezzati caroselli sciistici. Certo, resta la strozzatura di Cencenighe, ma questa è un'altra storia. Ieri, alla presenza del governatore veneto, Luca Zaia, è stato aperto il secondo stralcio della regionale 203 Agordina che supera completamente l'abitato di Agordo. Un tratto di circa 800 metri che da Ponte Alto, alle porte di capoluogo agordino, porta in località Polane innestandosi nel ramo del primo stralcio Polane-Taibon. In tutto quattro chilometri, circa, che tagliano completamente fuori Agordo, ovvero la grande strozzatura che per decenni ha fatto penare gli automobilisti, specie negli affollati fine settimana.