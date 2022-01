Dal 10 gennaio tamponi solo su prenotazione: «Enorme accesso e attese lunghissime»

BELLUNO - L'azienda sanitaria Ulss n.1 Dolomiti ha reso noto che dal prossimo 10 gennaio l'esecuzione di tamponi molecolari e antigenici nei propri quattro Covid point avverrà esclusivamente su prenotazione. Questo, è spiegato, a causa dell' «enorme accesso» registrato negli ultimi giorni, «con lunghi tempi di attesa per l'esecuzione del tampone e impatto sulla viabilità di contorno». Perciò dal prossimo lunedì la diagnosi sarà ottenuta solo con impegnativa del medico e con prenotazione online attraverso il portale dell'azienda sanitaria. La conferma, inviata tramite sms o e-mail, dovrà essere esibita all'ingresso dei centri Covid, il cui accesso sarà precluso a chi non ne fosse in possesso.

