TAIBON AGORDINO - Può succedere alle volte che proprio i genitori degli scolari si rimbocchino le maniche e, in accordo con il Comune, si propongano per imbiancare e rendere più accogliente la scuola. È accaduto a Taibon dove alcuni genitori si sono attivati per apportare alcune migliorie e piccole manutenzioni all’edificio scolastico.

MAMME ENTUSIASTE

«Ci siamo proposti - spiega una delle mamme, Elisa Manfroi - di aiutare il Comune per l’imbiancatura delle aule e la manutenzione dei giochi del giardino: piccole cose fattibili dalla gente comune. Per fare le cose per bene, abbiamo pensato di chiedere aiuto a dei professionisti, che gratuitamente e con il cuore hanno dato la loro disponibilità. Tre pittori hanno risposto si e con grande entusiasmo: Ivano Bordon di Voltago, Roberto Campedel di Agordo e Andrea Pieli di Voltago. Non è sempre semplice coniugare il volontariato e la burocrazia: ci si deve sempre un po’ adattare alle disponibilità di chi regala il proprio tempo, ma nello stesso tempo non si possono piegare alla burocrazia la buona volontà di chi si mette al servizio gratuitamente per la comunità. Tuttavia, si riusciti a conciliare tutti gli aspetti. E i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti con grande soddisfazione: aule belle, colorate, pulite e rinfrescate. «Speriamo - conclude Elisa - che possano piacere e rallegrare i bambini ed insegnanti che iniziano un nuovo anno scolastico un po’ difficile, per tutti. Ringraziamo di tutto cuore i pittori Roberto, Andrea ed Ivano che gratis ci hanno aiutato a portare a termine i lavori con il loro entusiasmo, la loro bravura, professionalità e umanità. I bambini, le insegnanti e il personale scolastico, grazie a questi volontari, avranno la possibilità di vivere una nuova bellissima avventura: colorata, fantastica ed emozionante come deve essere l’infanzia».

55 GLI ISCRITTI

Attualmente ricordiamo che la scuola per l’infanzia di Taibon è frequentata da 55 bambini suddivisi in tre sezioni: piccoli, medi e grandi. In questi anni la scuola è salita alla ribalta delle cronache in quanto per aver vinto numerosi concorsi a livello regionale, su tematiche relative alla tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio e vincendo grazie a questi concorsi: viaggi a fattorie didattiche, parchi regionali e anche premi in denaro convertiti in materiale e giochi per la scuola materna.

SOSTEGNO AI DISABILI

Va sottolineato anche come questa scuola abbia grande attenzione per i bambini con disabilità, sia per quanto riguarda la sicurezza sia per quanto riguarda l’accoglienza e l’attività didattica grazie anche al sostegno e alla collaborazione con servizio età evolutiva di Agordo.

