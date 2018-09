di Lauredana Marsiglia

BELLUNO -, con davanti un possibile scenario di miseria economica, hanno preso postazione nella trincea di via Garibaldi. È questo il quartier generale nella guerra contro ilintrodotto con una modifica al regolamento della Camera presieduta dal Torquemada dei privilegi, il pentastellato Roberto Fico. Tutti si sono affidati alle cure giuridiche di un loro ex collega,anch'egli vittima di una manovra destinata a tranciare in un solo colpo anche l'80 per cento dell'assegno. In tutto sono oltre 1300 gli ex parlamentari toccati dal provvedimento che entrerà in vigore dal 2019. Paniz, tre volte deputato con il Pdl, fin dalle prime avvisaglie su un possibile azionamento di mannaie populiste si era messo sulla difensiva per dire no ad una