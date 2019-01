SuperW: 3,5 milioni di clienti e un omaggio ai dipendenti

di Daniela De Donà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Pasta, riso, scatolame, biscotti, frutta e verdura. In provincia di Belluno sono 3,5 milioni i clienti che, entrando fisicamente in un punto vendita, fanno la spesa nei supermercati del gruppo Walber. Quelli che portano l'insegna Super W, Wstore, Fresco&Tuo. I numeri la dicono già tutta. Si contano 15 supermercati e nel 2019 sono annunciate nuove aperture. L'azienda, insomma, pare girare forte nel campo alimentare. Ecco che la proprietà, per il terzo anno consecutivo, ha ribadito un'iniziativa di welfare...