SuperEnalotto, schedina fortunata a Santo Stefano di Cadore: vinti 56mila euro

SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO) - Vincita al SuperEnalotto sabato sera a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno: un fortunato ha giocato una schedina grazie alla quale si porterà a casa 56mila euro.Con la stessa schedina - convalidata presso la Tabaccheria Buzzo di Piazza Roma 40 - sono stati centrati un 4Stella e un "4". Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 37,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.