Superenalotto: Dea Bendata al bar Vitocco, centrato un 5 da 66mila euro

SEREN DEL GRAPPA - Oltre 66mila euro sono stati vinti al bar Vitocco di Seren del Grappa grazie ad un cinque centrato al Superenalotto. Una vincita non certo da capogiro, ma che sicuramente può aiutare la persona prescelta dalla dea bendata a far fronte alle spese quotidiane e a togliersi uno sfizio che magari fino ad ora non era riuscita a permettersi. Ma torniamo alla notizia. Nell'estrazione avvenuta l'otto di gennaio, come riportato da Agipronews, è stato centrato un 5 del valore di 66mila 426,74 euro. La giocata è stata registrata presso il bar Vitocco di piazza Tiziano Vecellio 14 a Seren del Grappa. Contattare ieri mattina, le titolari del locale sono cadute dalle nuvole in quanto nessuna comunicazione ufficiale era giunta, neppure nei terminali emergeva nessuna vincita.

APPROFONDIMENTI REGALO DI FINE ANNO SuperEnalotto, vincita a Padova: centrato un 5 da quasi 15 mila euro

Terminali che però negli ultimi giorni hanno registrato qualche problema, e questo potrebbe essere la causa dell'arcano. A ieri sera però, ancora nulla. «Al momento non abbiamo avuto nessuna conferma ufficiale, dal terminale la vincita non ci viene assegnata, ma abbiamo letto l'Ansa e non abbiamo quindi nessun motivo per non crederci», affermano le titolari del bar Vitocco, che non hanno nessuna idea di chi potrebbe essere il fortunato vincitore. «In questi giorni di festa c'è stata tanta gente di passaggio, e quindi potrebbe essere chiunque proseguono le titolari -. Certo, la nostra speranza è che si tratti di un nostro cliente abituale, magari del paese, ma solo come premio alla fedeltà non certo per altri motivi». Il bar quindi attende che il fortunato vincitore si faccia vivo per scoprire la sua identità e festeggiarlo. Certo resta l'amarezza: solo per un numero non è stato centrato il Jackpot, che, intanto, sale a 137,5 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.