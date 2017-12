Accosta l'auto sulla A27 e si lancia nel vuoto dal viadotto: morto 34enne

++ Servizi sul Gazzettino del 5 dicembre ++

VITTORIO VENETO - Tragico gesto di un trevigiano nella notte. Un 34enne dile sue inizialisi è lanciato nel vuoto dal viadotto della A27 a Nove.Alle 4 di notte la Polizia Stradale della A27 - tramite le telecamere - ha visto in video la tragedia e subito ha mandato una pattuglia a Nove tra Vittorio Nord e l'uscita Belluno dove la vittima aveva accostato la propria auto. Non sono noti i motivi del tragico gesto, ma pare che il 34enne fosse in un grave stato di depressione.