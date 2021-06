COMELICO SUPERIORE - Chi lo conosceva da vicino lo descrive come una montagna d’uomo, introverso, a volte burbero. Ma dietro quella scorza si nascondeva in realtà un ragazzo fragile, disponibile sempre ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Nicola Mina, 28enne del Comelico, si è tolto la vita a ridosso della prima udienza del processo che lo vedeva alla sbarra per tentato omicidio nei confronti di un venditore ambulante di origini senegalesi....

