PIEVE DI LIVINALLONGO - Un botto secco, il tetto della Subaru che si piega verdo l’interno, il parabrezza in mille frammenti, la testa sbattuta contro il volante, la neve che entra nell’abitacolo: è stato l’attimo più lungo che Willy Koens Pellegrini, 75 anni, olandese di origine e Fodom di adozione, abbia mai vissuto. Stava transitando mercoledì mattina a Pieve di Livinallongo, proprio davanti all’albergo omonimo, chiuso da anni, quando un grosso blocco di neve ghiacciata si è staccato dal tetto dell’hotel centrandola.

LA PAURA

«Subito non ho capito cosa fosse successo, mi sono trovata la neve in macchina, i vetri tra i capelli e la faccia contro il volante -ricorda- sono uscita da sola e un signore ha chiamato il 118, mi hanno accompagnato all’ospedale di Agordo dove mi hanno fatto tutti gli esami e non hanno trovato nulla di rotto, solo una gran contusione con prognosi di 8 giorni».

Veramente attimi di paura che per fortuna Willy può raccontare, ma che avrebbero avuto esiti diversi se al posto di una Subaru, solida e compatta, fosse transitata un’utilitaria o peggio ancora un pedone. E dire che il destino di Willy si era già intrecciato con quell’albergo: negli anni ‘60, lei da poco trasferita in Agordino, ci andava per telefonare ai suoi in Olanda. Mercoledì il “messaggio” invece è arrivato dall’alto. «Ci vuole un po’ di tempo per realizzare veramente quello che è successo, ho rivissuto quel botto e quegli istanti drammatici ancora qualche volta dopo che erano capitati, non sarà facile dimenticarsene...». Incerto il destino della macchina, il motore è ancora perfetto, la carrozzeria gravemente danneggiata, ma quello è il meno, ci sono di mezzo le assicurazioni. Subito dopo l’incidente i Vigili del fuoco hanno bonificato il tetto dell’edificio, evitando che altri blocchi precipitassero in strada.

L’EMERGENZA

Anche ieri l’intero territorio di Livinallongo è stato teatro di valanghe su vari tratti della viabilità: Veneto Strade e i tecnici del Comune con il sindaco Leandro Grones hanno fatto la spola tra i vari tratti bloccati per liberare le strade e oggi il quadro non si presenta molto diversamente. «Abbiamo un territorio fragilissimo, molto vulnerabile in inverno e quindi esposto a rischi importanti che si protraggono dopo ogni nevicata -sottolinea il sindaco- Per aumentare la resilienza, per scongiurare l’isolamento per giorni e giorni delle frazioni, per fermare anche lo spopolamento di questi borghi bellissimi e difficili, ma anche per garantire la sicurezza degli operatori che si adoperano per l’apertura delle strade servono finanziamenti puntuali che abbiamo richiesto e che mi auguro veramente ci vengano messi quanto prima a disposizione».

