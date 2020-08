LIMANA - Si è concluso anche il secondo turno del progetto “Squadre ecologiche e leva Civica 2020” organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del comune di Limana. Il progetto vede 30 giovani limanesi impegnati in attività occupazionali utili, sociali e mirate al rispetto per l’ambiente. Un progetto che offre ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 29 anni, una prima conoscenza del mondo del lavoro in generale (orari, ruoli, compiti). I partecipanti alla leva civica sono impegnati in supporto alle attività dell’Ufficio Tecnico del comune di Limana, del Centro Estivo. In particolare, si occupano della cura e dell’abbellimento dei parchi e delle frazioni, di attività sociali e ricreative estive a favore dei giovani. La leva civica è una proposta dell’amministrazione di Milena de Zanet ormai attiva da sei anni che vede, da un lato, la fiducia degli amministratori a “scritturare” giovani disposti a mettersi in gioco, e dall’altro i ragazzi che, durante le due settimane della leva, dimostreranno cosa possono offrire.

I VALORI DEL RISPETTO

«La nostra Amministrazione ha ritenuto di proporre queste attività proprio per risvegliare nei giovani l’amore per il territorio e il rispetto per i beni comuni – fa notare il vicesindaco Edi Fontana, anche assessore alle Politiche sociali -. Il progetto è molto apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie, dimostrazione che non è così vero quel luogo comune che vorrebbe le giovani generazioni disinteressate e poco sensibili ai bisogni della comunità. Questo ci stimola a proporre sempre più iniziative per i nostri giovani che sono un capitale umano di grandissimo valore che va educato ai valori della comunità ma che spesso si dimostra più attento degli adulti» conclude il vicesindaco che con il consigliere delegato Samantha Girardi ha incontrato anche i ragazzi dell’edizione 2020.

INIZIATIVA DEL COMUNE

All’inizio di giugno, una volta appurato che nonostante il Covid, l’iniziativa potesse essere organizzata il Comune aveva diffuso i volantini con cui si cercavano 26 ragazzi, di cui una ventina di età compresa tra i 14 e 18 anni (o frequentanti la terza media) per le squadre ecologiche in supporto alle attività di pulizia e cura del territorio dell’Ufficio Tecnico. E sei ragazzi tra i 18 e i 29 anni per la leva civica in supporto alle attività di animazione presso il Centro estivo o per il coordinamento delle squadre ecologiche. Il primo torno lavorerà tra il 6 e il 17 luglio, il secondo tra il 20 e il 31 luglio, il terzo tra il 3 e il 14 agosto. «Se sarai selezionato e ti impegnerai nel tuo operato – si leggeva nella brochure -, ti verrà offerto un piccolo contributo economico a titolo di liberalità (40 euro a settimana per due settimane)».

