Troppo stress per chi lavora in Comune? Ora nasce una commissione ad hoc

di Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Monitoraggi e: Palazzo Rosso pensa al benessere dei suoi lavoratori.«Ci allineiamo alle indicazioni guida dell'Inail 2017 spiega l'assessore aldi Belluno Lucia Pellegrini - Per questo avvieremo un percorso valutativo e gestionale del rischio stress lavoro correlato, il cosiddetto Slc, con il coinvolgimento coordinato, partecipato e concordato dei lavoratori e delle figure della prevenzione. Verranno sviluppate specifiche azioni preventive volte a contenere il rischio stress, nell'ambito di una sempre maggior consapevolezza dell'importanza di una corretta gestione del rischio e di una sua prevenzione».Il prossimo passaggio sarà la costituzione di una commissione ad hoc. Un gruppo di lavoro di cui faranno parte il datore o il suo delegato, ovvero il sindaco o un assessore, il responsabile Servizio prevenzione e protezione, un medico competente, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, il responsabile dell'Ufficio personale e il responsabile dell'Ufficio sicurezza sul lavoro. Dopo di che si inizierà a monitorare che tra gli uffici di Palazzo Rosso e degli altri edifici comunali si lavori con calma e che viga anche un certo livello di benessere.«È un passaggio importante commenta il sindaco Jacopo Massaro -, per cercare di prestare sempre più attenzione al clima nel posto di impiego. Il gruppo monitorerà la situazione e, se sarà il caso, avvierà azioni di contrasto allo stress lavoro correlato».Alessia Trentin