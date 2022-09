BELLUNO - Prenderà il via il piano delle asfaltature, che Palazzo Rosso ha preteso dalla società che si è occupata di dotare le strade bellunesi di fibra ottica per agevolare le telecomunicazioni. Insomma pagherà lei: ripristinerà i luoghi su cui si è lavorato. La questione ha tenuto banco tutta l’estate, gli uffici comunali, lo Sportello del cittadino, lo stesso assessore alle manutenzioni, Franco Roccon sono stati destinatari di decine e decine di segnalazioni per il ripristino dell’asfalto fatto, in molti casi, davvero senza criterio. Già ad agosto il Comune ha intrapreso la via della diffida alla società della fibra poiché i rattoppi fatti dopo gli scavi rappresentavano, in alcuni casi, un vero e proprio rischio per pedoni e ciclisti. Nel frattempo assessore e uffici si sono attivati ed è stato stilato questo piano delle asfaltature che partirà interessando le vie di Nogarè, via Barozzi, via Bettio e parte di Cavarzano.

LA QUESTIONE

La situazione che i bellunesi si sono trovati davanti negli ultimi mesi è stata questa: la ditta incaricata alla posa della fibra eseguiva i lavori e poi stendeva sulla strada l’asfalto rosa, provvisorio. Questo, dopo qualche tempo, calava e si creavano buche o crepe che risultavano pericolose sia per pedoni che per biciclette e vetture. «La questione è questa – interviene l’assessore al le manutenzioni, Franco Roccon -: le imprese che operano hanno un contratto nazionale sottoscritto con il Ministero, in cui c’è scritto che vi è l’obbligano a ripristinare i luoghi, solo alla fine dei lavori», che può voler dire anche fra molti mesi, se non anni.

LA DIFFIDA «Dopo aver diffidato e, in qualche caso, sanzionato la ditta che se ne sta occupando da noi – riprende l’assessore Roccon – ora è stato concordato un piano di asfaltatura coerente con le necessità segnalate dai numerosi cittadini che hanno contattato, nelle scorse settimane, il Comune. Si tratta di dover ripristinare a regola d’arte le vie e in alcuni casi abbiamo dovuto chiedere di rifare l’intervento».

LA PROCEDURA

Un esempio per tutti è via Col di Piana. Nel contratto nazionale (che quindi è stato il nodo della questione poiché le ditte rispondevano che il loro lavoro non dipendeva dal comune, ma dal Ministero) c’è scritto di ripristinare il fondo. Cosa succede, quindi? Terminati i lavori della posa della fibra, viene steso il bitume rosa, che dopo qualche tempo cala fisiologicamente. Visto che se si crea una buca o un avvallamento di oltre tre centimetri la ditta è tenuta a ricaricare l’asfalto fino all’opera finale.

«MANCA PERSONALE»