BELLUNO - Lo spada di Damocle della chiusura della Galleria Comelico. Quella della galleria di Segusino nel Trevigiano, snodo cruciale per il Feltrino e Qeuro Vas, vietata da maggio. La provinciale 251 chiusa, con riapertura incerta. Ventidue cantieri attivi sulle provinciali del Bellunese. Poi c’è lei, la statale 51 d’Alemagna, dove i lavori mondiali (diventati olimpici) continuano a creare disagi. E l’autostrada A27, con gli infiniti cantieri nelle gallerie. Insomma i sacrifici dei bellunesi, e dei viaggiatori diretti alle montagne, sono tutt’altro che finiti. E anche questa, dopo anni di disagi, si annuncia come un’altra estate di cantieri.

Il sindaco: «La Sp 251 per Zoldo chiusa, la valle muore e chi "di dovere" va a stappare champagne a Cortina»



AUTOSTRADA

I problemi, come i pendolari sanno bene, iniziano fin dall’autostrada. Sulla A27 Mestre-Belluno, nel tratto tra Belluno e Vittorio Veneto, sono attualmente in corso due differenti attività previste dalle normative vigenti per tutte le gallerie della rete. Si tratta del piano di ammodernamento dei tunnel, avviato da Autostrade per l’Italia sulle tratte in gestione «con l’obiettivo - spiegano dalla società autostradale - di allungarne la vita utile e del potenziamento degli impianti antincendio che la normativa europea dispone per tutte le gallerie con lunghezza superiore a 500 metri». «Lo scorso 11 novembre - fanno sapere da Autostrade per l’Italia - si sono concluse le attività di ammodernamento del fornice Sud della Galleria Monte Baldo, che hanno riguardato il consolidamento di una parte importante del tunnel, lungo quasi 2 chilometri e un impegno economico complessivo di oltre 16 milioni di euro con interessamento di circa 30.000 mq della calotta di rivestimento. Dal 21 febbraio sono iniziati, invece gli interventi all’interno del fornice Nord, previsti dalla normativa europea (ai sensi del D.lgs 264/06) e finalizzati al potenziamento degli impianti antincendio». Il cronoprogramma dei lavori, condiviso con gli enti territoriali, prevede l’operatività H24 dalle 06.00 del lunedì alle 22.00 del venerdì, con sospensione nelle giornate del fine settimana al fine di agevolare gli spostamenti verso le località turistiche. Il cantiere consente tuttavia di portare avanti le attività – che per caratteristiche devono essere svolte in assenza di traffico pur garantendo la percorribilità in entrambi i sensi di marcia.





CRONOPROGRAMMA A27

Le attività di adeguamento alla normativa europea nel fornice Nord sono terminate nei giorni scorsi, ma subito dopo la riapertura sono partiti gli interventi di adeguamento Sud garantendo sempre la percorribilità in entrambi i sensi di marcia con le stesse modalità attivate in Nord: operatività H24 dalle 06.00 del lunedì alle 22.00 del venerdì e sospensione nei fine settimana. In occasione delle festività di Pasqua sarà, comunque, prevista la sospensione delle attività per agevolare gli spostamenti verso le località turistiche.



PIANO CORTINA 2021

Lungo la strada statale 51 “di Alemagna” sono stati ultimati 33 interventi del Piano Cortina 2021. Tra questi i 4 tra il km 44,400 ed il km 53,570 nella parte bassa di Longarone; 4 relativi all’adeguamento degli impianti delle gallerie Termine, Ospitale, Macchietto e Col di Caralte; 5 nel tratto compreso dal km 78,200 al km 88,400 tra gli abitati di Valle di Cadore, Vodo di Cadore e Borca di Cadore; 2 tra il km 92,100 ed il km 94,500 presso S. Vito di Cadore; 6 tra il km 95,100 ed il km 100,000 nel tratto tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo; 12 interventi tra il km 103,078 ed il km 118,200 nel tratto tra Cortina d’Ampezzo ed il passo Cimabanche.



GALLERIE SS 51 BIS

Il 7 marzo sono stati riavviati i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della gallerie ‘Valcalda’ e ‘Montericco’, comune di Pieve di Cadore, tra il km 0,100 ed il km 2,000 della strada statale 51 bis “di Alemagna” con un investimento totale di 2,3 milioni di euro. Gli interventi prevedono l’adeguamento degli impianti di ventilazione, illuminazione, videosorveglianza antincendio e di SOS.



CANTIERI SULLA 51

«Lungo la SS 51 - spiegano da Anas - attualmente è attivo il cantiere per i lavori di rettifica plano altimetrica del tracciato e di allargamento della sede stradale del tratto tra la stazione ferroviaria di Longarone e lo svincolo di Castellavazzo - di attraversamento dell’abitato di Longarone - tra il km 49,600 ed il km 51,950; mentre sulla strada statale 51 bis “di Alemagna” – oltre ai lavori già citati sulle gallerie– a partire dal 12 marzo sono stati riavviati i lavori di allungamento del percorso ciclopedonale in Comune di Domegge – tra il km 4,370 ed il km 4,450.



LA PROGRAMMAZIONE

Da Anas spiegano che «si sta inoltre procedendo alla programmazione degli interventi da riavviare lungo le strade statali 51, 51 bis e 52 “Carnica” in modo scaglionato e graduale al fine di pianificarne la progressione controllata con l’intento di minimizzare il disagio all’utenza».



PROVINCIALI

L’aggiornamento diffuso da Veneto Strade il primo aprile sulla viabilità riporta 22 cantieri che vanno dalla sp1 bis tra Borgo Valbelluna e Quero, alle strade in Agordino, fino alla sp 422 di Tambre. Si va da indagini diagnostiche, posa cavidotti, messa in sicurezza, esbosco.