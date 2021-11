SAN PIETRO DI CADORE (BELLUNO) - Da più di un mese l'acqua scorre per strada, la cui sede assomiglia più al greto di un ruscello che non al fondo di una via. Accade a Valle, frazione di San Pietro, dove da alcune settimane i cittadini segnalano il problema e la situazione pericolosa. Anche il Comune ha scritto al Bim Gsp. «Purtroppo però riferiscono sia a Villa Poli sia in paese non abbiamo avuto alcun riscontro». Le conseguenze di quanto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati