FELTRE - Il gelo e disgelo di questi giorni ha causato il crollo di una parte del muro di sostegno di via Tortesen, nel tratto tra il campus Tina Merlin e l'innesto con la Panoramica. Un crollo importante che ha costretto il comune di Feltre a emanare un'ordinanza di chiusura della strada. «Siamo già al lavoro per studiare una soluzione che possa risolvere il problema, ma anche riqualificare l'arteria con la predisposizione per l'illuminazione pubblica», afferma con decisione l'assessore ai lavori pubblici Adis Zatta.

L'EMERGENZA

Nel corso del fine settimana, a causa probabilmente del gelo e disgelo di questi giorni, una porzione importante del muro di sostegno della strada tra il ponte di Ognissanti (zona campus universitario) e l'innesto con la Panoramica, ha ceduto. Come spiega l'assessore Zatta, nel pomeriggio di ieri «è stata emessa un'ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli e motocicli in via Tortesen, nel tratto compreso tra il campus universitario e via panoramica. Un provvedimento che abbiamo adottato per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che si trovano a percorrere quel tratto di viabilità». Il Comune, emanata l'ordinanza, non si è fermato. «Gli uffici prosegue Zatta - sono già al lavoro. Immediatamente è stata posizionata adeguata segnaletica di avviso e poi l'attenzione si è concentrata sulla ricerca della migliore soluzione che andrà progettata tenendo conto del rifacimento del muro a valle della strada ma anche del posizionamento di idonea barriera anti caduta. Con l'occasione, nella progettazione, si terrà conto anche della predisposizione per l'installazione della pubblica illuminazione oltre che il rifacimento del manto asfaltico».



LA CHIUSURA

Come detto, l'ordinanza è stata emanata nel pomeriggio di ieri. Questo il contenuto. In via Tortesen, nel tratto compreso fra il Ponte di Ognissanti (ingresso al Campus) e l'incrocio con via Panoramica, a causa del crollo di una porzione di muro di sostegno a valle della strada, è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e motocicli fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza. Vige quindi l'obbligo di svolta a sinistra presso il ponte di Ognissanti per tutti i veicoli e motocicli, con attraversamento al Campus e rientro in via Panoramica. È garantito l'accesso alle autorimesse comprese fra il civico 7 e l'ingresso al Campus. È garantito il transito lungo il tratto oggetto della presente chiusura ai soli cicli ed ai pedoni.