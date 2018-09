Lavori per i Mondiali a Cortina 2021: stop da ottobre ai mezzi pesanti sull'Alemagna

CORTINA - Anas ha emesso oggi il provvedimento che regola il transito dei mezzi pesanti sulle strade oggetto dei lavori di adeguamento in vista dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021. Il progetto prevede l'esecuzione di 42 interventi lungo la SS51 "di Alemagna" tra Pian di Vedoia e Passo Cimabanche, 34 dei quali a partire dallo svincolo di Tai di Cadore (Belluno).



Poiché la statale è normalmente soggetta tutto l'anno a intensi volumi di traffico, dal primo al 31 ottobre sarà istituito il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate, esclusi quelli con tragitto nel territorio della provincia di Belluno e che hanno origine e destinazione nelle province confinanti. Dagli incontri svolti con le categorie interessate è emersa inoltre la necessità di estendere la limitazione al traffico dei mezzi pesanti anche sulla SS52 "Carnica" e sulla SS51 bis "di Alemagna"; questa limitazione al transito è istituita in via sperimentale, al fine di valutare la ripercussione sulla circolazione lungo il tratto interessato dai cantieri di Cortina 2021.

