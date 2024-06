FELTRE (BELLUNO) - Niente da fare per il complesso di Stella Maris nell'omonimo viale, in località Pederore di Farra, al confine con Pedavena: giovedì l'ennesima asta andata a vuoto. Si partiva dal prezzo di 880mila euro, prevedendo la possibilità di un'offerta minima del 75%, quindi 660mila euro, per una struttura valutata nell'ultima perizia di stima 1 milione e 100mila euro. Eppure, nonostante la possibilità di demolire gli edifici e ricostruire una grande area residenziale ed il prezzo basso rispetto a quella che è l'area oggetto di vendita, nessuno ha presentato un'offerta per l'acquisto. Resta l'amarezza non solo perché l'area versa in uno stato di degrado in continuo aumento, legato all'incuria, al maltempo oltre che hai vandalismi che purtroppo vengono spesso rilevati, ma anche perché è il segnale che nessuno sembra voler investire sulla città di Feltre. ) - Niente da fare per il complesso dinell'omonimo viale, in località Pederore di Farra, al confine con Pedavena: giovedì l'ennesimaandata a vuoto, per una struttura valutata nell'ultima. Eppure, nonostante la possibilità di demolire gli edifici e ricostruire una grande area residenziale ed il prezzo basso rispetto a quella che è l'area oggetto di vendita, nessuno ha presentato un'offerta per l'acquisto. Resta l'amarezza non solo perché l'area versa in uno stato di degrado in continuo aumento, legato all'incuria, al maltempo oltre che hai vandalismi che purtroppo vengono spesso rilevati, ma anche perché è il segnale che nessuno sembra voler investire sulla città di Feltre.

La struttura

Il complesso, risalente agli anni Cinquanta, è davvero ampio: nel 2006 era valutato 5 milioni di euro. Parliamo di circa 28mila metri quadrati, di cui 2100 coperti. Il corpo principale da 830 metri quadrati di base per 6 piani di altezza ospitava il convitto da 61 posti letto, il bar, il ristorante e parte di quella che per vent'anni è stata la scuola alberghiera di Feltre. Nel fabbricato adiacente, costruito in epoca successiva, c'era un altro dormitorio da cinque piani. Poi l'auditorium, l'ex chiesetta, la casa del custode, una doppia palestra con docce, spogliatoi, sauna e un ambulatorio. Negli anni ha ospitato la colonia della diocesi di Chioggia, la scuola dell'infanzia e la scuola Enaip (fino al suo trasferimento a Borgo Ruga). Le porte si sono chiuse definitivamente nel 2009. Da lì è iniziato il lento declino. I beni immobili sono in capo alla società Eurofin spa di Padova, che ormai non esiste più.

Procedura infinita

Proprio dopo la procedura fallimentare sono iniziati i numerosi tentativi di vendita mediante asta. Tutti andati inesorabilmente deserti. Questo anche in virtù del fatto che, la destinazione d'uso, era vincolata ad un utilizzo alberghiero e diventava difficile quindi per un acquirente poter pensare ad un progetto di crescita e sviluppo. La precedente amministrazione Perenzin aveva spostato l'edificio di Stella Maris ed alcune zone circostanti dall'ambito territoriale omogeneo 7 all'ambito territoriale omogeneo 9. Questo ha consentito di ampliare quelle che sono le destinazioni d'uso dell'area e quindi dargli maggiore interesse.

Per intenderci, ora, si potrebbe demolire il complesso e fare anche un quartiere residenziale con villette singole simili a quelle che si trovano nelle aree circostanti. Ecco che, da quando c'è stata questa modifica, il tribunale di Padova ha promosso due aste. La prima è andata deserta e la seconda è quella che è andata in scena ieri. Le aspettative erano superiori rispetto alla precedente, proprio per il prezzo che tutto sommato risulta basso per un complesso così grande: 660mila euro l'offerta minima.

Inoltre, nelle scorse settimane, una persona si era avvicinata ed aveva chiesto informazioni in merito a Stella Maris. Interessamento che però è rimasto tale e non si è tramutato in una vera e propria offerta. Ora si attenderanno i tempi burocratici e poi il tribunale di Padova promuoverà una nuova asta, a prezzo ulteriormente ribassato, con l'auspicio che dopo oltre 15 anni qualcuno possa decidere di acquistare questo bene e riqualificare tutta quella bellissima area del comune di Feltre.

Il commento

Sulla questione il Comune poco o nulla centra. «Il prezzo lo fa il mercato e su questo non possiamo farci niente: l'area non è evidentemente vendibile a queste condizioni», afferma l'assessore all'urbanistica del comune di Feltre Andrea Bona che sottolinea come «il problema di quest'area, che versa in forte stato di degrado, è però evidente a tutti. Come amministrazione stiamo facendo delle riflessioni e dialogheremo con gli uffici per capire se e cosa è possibile fare».