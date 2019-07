Stefano, campione italiano. Il 13enne è il re del ​Mtb Esordienti 1° anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stefano Sacchet, 13 anni, di Igne di Longarone, in forza al Bettini Bike Team, è il nuovo campione italiano Mtb Esordienti 1° anno: questo l'esito delle giornate tricolori di Courmayeur appena consegnate agli archivi. Il successo di Sacchet non arriva a sorpresa: atleta solido su cui fare affidamento, il suo stato di forma era al top da settimane e specie nell'ultimo periodo in ogni gara il suo nome finiva nella top five, sempre tra i migliori che salivano sul podio. Un ruolino di marcia di avvicinamento alla rassegna...