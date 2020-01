Serata a spaccar tutto in stazione: la notte brava dei baby-vandali

SANTA GIUSTINA - «Stanno distruggendo la stazione, correte subito: qui abbiamo paura». È questo il tenore di una delle tante chiamate che la sera del 31 dicembre, intorno alle 20.30, sono arrivate al 112 dai residenti di Santa Giustina. Urla, rumori di ferraglia, cartelloni lanciati contro le macchine per convalidare i biglietti, rumori sordi e schiamazzi. Gli abitanti della zona di via della Stazione, hanno veramente temuto il peggio. I danni sono da quantificare e solo oggi si saprà qualcosa da Reti Ferroviarie Italiane. Nulla si sa, al momento, dei protagonisti dell’assalto alla stazione di Santa: sono comunque stati ripresi dalle telecamere che ci sono nella zona e sarebbero anche stati fermati a Belluno dagli agenti di polizia, che li attendevano all’arrivo.

LA TESTIMONIANZA

«Sicuramente erano tutti giovanissimi», racconta una testimone che è intervenuta al momento dell’arrivo del convoglio. Era il treno diretto a Belluno e la compagnia di vandali è riuscita a salirci sopra, prima dell’arrivo dei carabinieri. La donna-testimone, una dei tanti che hanno lanciato l’allarme, ha chiesto alla capotreno di non far salire quei ragazzi, perché a momenti sarebbero arrivati i carabinieri: ma non è stato possibile, perché la ferroviera, a sua volta, sarebbe incorsa in un reato (è di poco tempo fa il caso di un capotreno finito a processo per violenza privata perché aveva fermato un viaggiatore).

LE INDAGINI

«Erano già stati avvertiti ripetutamente i carabinieri - racconta al testimone - e sono effettivamente arrivati pochi secondi dopo che il convoglio è ripartito. Sono poi corsi alla fermata di Bribano, ma anche lì il treno era già ripartito. Quando sono passati a chiederci generalità e testimonianze ci hanno rassicurati dicendo che a Belluno i razzi avrebbero trovato la polizia ad attenderli».

LO SFOGO

La rabbia per l’attacco dei vandali alla stazione è stata diffusa anche sui social, dove la donna ha reso noto a tutti quello che era accaduto: «Complimenti ai genitori, di quei ragazzi, (circa una decina, tra cui almeno un paio di ragazze) che la sera del 31 dicembre alle 20.30 hanno distrutto la stazione di Santa Giustina. Avete tirato su un branco di teppisti, maleducati, incivili». «Ringraziamo il cielo che non hanno lanciato il cartello di cui si erano “armati” per il loro raid sui binari», affermano gli abitanti. Per loro sono stati interminabili quei minuti con rumori assordanti: «Sembrava proprio che stessero distruggendo tutto». © RIPRODUZIONE RISERVATA