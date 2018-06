Cede la strada a Lorenzago di Cadore Camion vietati sulla statale Carnica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa del cedimento localizzato del piano viabile lungo la corsia in direzione Passo della Mauria, è istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 70,200 della statale 52 “Carnica”, nel comune di Lorenzago di Cadore, in provincia di Belluno. Il transito lungo il tratto è provvisoriamente consentito a scopo precauzionale ai soli veicoli leggeri. Il traffico pesante è deviato infatti sulla strada regionale 355 “di Val Degano” tramite apposita segnaletica.Il personale e i tecnici Anas sono sul posto per pianificare gli interventi di ripristino della regolare viabilità.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.