VALLE DI CADORE Da lunedì prossimo, 23 gennaio, e fino al termine dell’operazione, la statale di Alemagna a Valle di Cadore sarà chiusa nelle ore notturne: stop al transito dalle 21.30 alle 6 del mattino dopo. Il provvedimento si rende necessario per la massima sicurezza nella demolizione della porzione di fabbricato, sulla curva detta della macelleria; operazione che porterà alla rettifica della curva che migliorerà uno dei punti critici, se non difficili, nell’attraversamento dell’abitato. Anche questo rientra nel piano degli interventi di adeguamento della viabilità sulla statale nel superamento del paese di Valle previsti per Cortina 2021. Statale 51 chiusa di notte, quindi, ma è stata studiata una viabilità alternativa, sulla rete comunale che si sviluppa a monte dell’Alemagna ma per il solo traffico leggero. I mezzi pesanti non potranno viaggiare in valle del Boite per il tempo necessario a completare lo smantellamento dell’edificio con relativo recupero e allontanamento del materiale. Si ritiene di poter completare il lavoro in un paio di notti. Anas per venire incontro al bisogno di riposare dei residenti più prossimi al teatro delle operazioni mette a disposizione di chi volesse l’ospitalità in albergo.

I RITARDI Dopo anni di attesa, dopo ritardi dovuti a rinunce delle prime ditte incaricate ora si entra nel vivo dell’intervento, più modesto rispetto a quello che sarà per la variante, ma non di minor importanza per la viabilità. Una curva stretta che ha visto in più occasioni mezzi collidere, che ha creato importanti rallentamenti e che ha causato non pochi danni su quell’edificio che ora viene demolito. Nel buon esito dell’operazione va ricordato che, con il sindaco Marianna Hofer a curarne gli interessi, la famiglia che lì abitava ha trovato da tempo una sistemazione adatta alle proprie esigenze e ben lontana dal traffico. La demolizione inizia nel giorno in cui scade il tempo utile per la gara di assegnazione lavori della variante, il bando pubblicato lo scorso 7 dicembre concede tempo proprio fino al 23 gennaio. Anche per quei lavori è prevista una demolizione, sarà rasa al suolo la vecchia casa, disabitata da anni, a ridosso del palazzo municipale; nello spazio ricavato sarà allestita la rotatoria di accesso alla galleria che allontanerà il traffico da borgata Costa e soprattutto dalla curva di palazzo Costantini, il punto più nero per la viabilità in valle del Boite, tratto da anni a senso unico alternato, regolato da semaforo, per superare la sezione ristretta e la prossimità di fabbricati vincolati alla sede stradale.

LA VARIANTE La variante alla strada statale di Alemagna in comune di Valle di Cadore, vede un appalto per lavori la cui la durata del contratto è pari a 980 giorni; sarà lunga 1,1 chilometri e si innesterà sulla statale 51 con una rotatoria dal lato di Tai, e uno svincolo dal lato verso Cortina, superate le ultime abitazioni del paese. Sarà realizzata una galleria lunga circa 600 metri per un investimento complessivo di oltre 75,6 milioni di euro.